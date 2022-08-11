Kaan Ayhan'ı şoke eden teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve Süper Lig devlerinin radarında olan Kaan Ayhan'a şaşkına çeviren bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Bir Türk kulübü başkanının transferi kolaylaştırmak adına milli futbolcudan takım içerisinde huzursuzluk çıkarmasını istediği bildirildi.
Gazeteci Gökmen Özcan, yaşanan olayı şu şekilde aktardı:
"Ortalığı karıştırsın isteniyor"
- "Oyuncunun Almanya'daki evine, ailesinin yanına bir başkan gidiyor. Maddi şartlar ve Sassuolo'nun talepleri soruluyor. O kulüp başkanı da 'Kaan Ayhan Sassuolo'da biraz problem çıkarsın. 'Ben bu maçta oynamak istemiyorum, hocayla çalışmaktan rahatsızım' şeklinde yönetime şikayetlerde bulunsun' diyor. Ortalığı karıştırsın isteniyor."
"Dehşet verici talep"
- "Oyuncu cephesi de böyle bir durumun kesinlikle mümkün olmayacağını söylüyor. Bu talep oyuncu cephesinde dehşet verici olarak karşılanıyor. Tabii ki kabul edilmiyor. Türkiye'den biraz yan yollarla çözülmeye çalışılıyor bu transferler ama böyle bir durum söz konusu değil."
"Bu talep oyuncu cephesinde dehşet verici şekilde karşılanıyor."
Türkiye'den bir kulüp başkanının Kaan Ayhan ile gerçekleştirdiği ilginç görüşmeyi @gokmenozcan, Her Gün Spor'da anlattı. pic.twitter.com/OLQaP4eIqw
"Bu talep oyuncu cephesinde dehşet verici şekilde karşılanıyor."