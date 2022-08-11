Spor Kaan Ayhanı şoke eden teklif
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Kaan Ayhan'ı şoke eden teklif

Bir Türk kulübü başkanının Kaan Ayhan'ın transferi için milli futbolcudan etik dışı bir talepte bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kaan Ayhanı şoke eden teklif
Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla 45 maça çıktı ve 2 gol attı.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve Süper Lig devlerinin radarında olan Kaan Ayhan'a şaşkına çeviren bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Bir Türk kulübü başkanının transferi kolaylaştırmak adına milli futbolcudan takım içerisinde huzursuzluk çıkarmasını istediği bildirildi.

Gazeteci Gökmen Özcan, yaşanan olayı şu şekilde aktardı:

"Ortalığı karıştırsın isteniyor"


  • "Oyuncunun Almanya'daki evine, ailesinin yanına bir başkan gidiyor. Maddi şartlar ve Sassuolo'nun talepleri soruluyor. O kulüp başkanı da 'Kaan Ayhan Sassuolo'da biraz problem çıkarsın. 'Ben bu maçta oynamak istemiyorum, hocayla çalışmaktan rahatsızım' şeklinde yönetime şikayetlerde bulunsun' diyor. Ortalığı karıştırsın isteniyor."

"Dehşet verici talep"

  • "Oyuncu cephesi de böyle bir durumun kesinlikle mümkün olmayacağını söylüyor. Bu talep oyuncu cephesinde dehşet verici olarak karşılanıyor. Tabii ki kabul edilmiyor. Türkiye'den biraz yan yollarla çözülmeye çalışılıyor bu transferler ama böyle bir durum söz konusu değil."

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