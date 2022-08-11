Kaan Ayhan'ı şoke eden teklif

Ekonomi

Bakan Nebati'den büyüme açıklaması: Öncü göstergeler büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati,13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyüme rakamları ve KKM hesaplarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, ''Ocak-Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık, cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz” değerlendirmesini yaptı.