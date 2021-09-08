Kabus gecesi: ​Böyle mi olacaktı​

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı 6-1’lık mağlubiyetle tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. EURO 2020’nin kötü izlerini silmeye çalışan Milli Takımımız, Katar 2022 yolunda gruptan çıkmak adına kritik virajlardan birisi olan maçta ilk yarıda 3-0 geriye düşüp, bir de üstüne 10 kişi kalınca tamamen çözüldü. Ev sahibi takım maça çok etkili başladı. Henüz ilk dakika dolmadan Klaassen ile öne geçen Hollanda, ardından 2 Depay golü ile farkı 3’e çıkardı. Rakip yarı alana geçmekte zorlanan Millilerimizin dağınık ve plansız görüntüsü dikkat çekti. A Milli Takım, ilk yarı boyunca topu 1 kez rakip ceza sahasına sokarken, Hollanda için bu rakam 24’tü. Savunmada yaptığımız hatalar dikkat çekerken, orta sahada ise Okay, Orkun ve Hakan ile çok yumuşak bir görüntü çizdik.

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ÖZGÜVEN KAYBI SÜRÜYOR

İkinci yarıda farkın artmasını engellemeye çalışan Teknik Direktör Şenol Güneş, Orkun-Kenan ikilisini kenara alıp, Ozan Kabak ve Ozan Tufan ile önlemleri artırdı! Erken yenilen gölün etkisinden neredeyse maç boyunca kurtulamayan ay-yıldızlılarımız, Cengiz Ünder ile saman alevi çıkışlar yapsa da bu ataklar tehlikeli olmadan bitti. Dakikalar 54’Ü gösterdiğinde Depay, penaltı golüyle hat-trick yaptı ve farkı 4’e çıkardı. Son 10 dakikaya girilirken Til ve Malen skoru daha da arttırdı. Cengiz ile kapanış golünü bulan Türkiye’de sahadaki plansızlık kadar, teknik heyetin müdahale edememesi de dikkat çeken bir başka unsurdu. Dünya Kupası yolunda gruptaki direkt rakipleri olan Hollanda ve Norveç’in puan sıralamasında altına inen Türkiye, kalan maçlarda bu durumu telafi etmeye çalışacak. Ancak Haziran ayında EURO 2020 ile başlayan özgüven kaybını toparlamak pek kolay olacak gibi görünmüyor. Maçlar, 3 skora açıktır. Bu oyunda elbette kaybetmek de var. Ancak akılda kalan, kaybederken ortaya koyduğunuz mücadele ve müdahaledir. Maalesef dün gece Amsterdam Cruyff Arena’da ikisi de yoktu...

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34 yıl sonra 6 gol yedik

A Milli Futbol Takımı 34 yıl sonra tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Türkiye, 14 Ekim 1987’deki 8-0’lık İngiltere maçından bu yana ilk kez bir karşılaşmada 6 gol yedi. A Milli Futbol Takımı, 17 Ekim 1990’da 5-0 mağlup olduğu İrlanda Cumhuriyeti maçından beri ise ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyet aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Türkiye’ye bir maçta 5 gol ve üstü atan ilk takım ise Hollanda oldu.

Başarısızlığın sorumlusu benim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1’lik Hollanda hezimetinin sonrasında başarısızlığının sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, “EURO2020 ve Dünya Kupası’na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm, büyük bir mutluluk verdik. Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim” dedi.

UTANÇ VERİCİYDİ

Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz farklı Hollanda yenilgisi sonrası üzgün olduklarını söyledi. Golcü oyuncu “Çok üzgünüz. Bizim için utanç verici bir gece. Nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç, fazla yerin dibine vurmadan örnek teşkil edip yolumuza devam etmeliyiz. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Kaptan olarak ülkem için her şeyi üstlenirim” dedi.

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ÇAĞLAR: ÖZÜR DİLERİM

A Milli Takımı’nın Hollanda’ya 6-1 yenildiği maçın ilk yarısında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, özür diledi. Maçın hemen ardından paylaşım yapan milli futbolcu, “Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

3 futbolcu cezalı

A Milli Futbol Takımı’nda dün gördükleri kart sonrası 3 futbolcu cezalı duruma düştü. Ay yıldızlı ekipte 36. dakikada penaltı yaptıran ve sarı kart gören Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. 16. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve maçın son bölümünde sarı kart gören Ozan Kabak da cezalı duruma düşen diger futbolcularımız oldu. Üç futbolcumuz da A Milli Takım’ın Norveç ile Ekim ayında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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