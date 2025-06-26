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Kader Hançar Meksika'ya transfer oldu

Kader Hançar Meksika'ya transfer oldu

11:3026/06/2025, Perşembe
AA
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25 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
25 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, Meksika'ya transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, Meksika BBVA Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'yle anlaşmaya vardı.


Son olarak Beylerbeyi forması giyen Kader Hançar, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.


Daha önce İzlanda'nın HK Vikingur ve İspanya'nın Osasuna ekiplerinde de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

#Türkiye Futbol Federasyonu
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