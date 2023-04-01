Kadıköy golcüsü Valencia

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'de yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli hücum hattının en dikkat çeken ismi olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki oyuncu, ligde oynadığı 21 maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu attığı 25 golün 18 tanesini Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önünde kaydetti. Deplasmanda ise 7 kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu yıldız, iç sahada sarı-lacivertli takımın oynadığı 12 maçın 8'inde ağları buldu; Fenerbahçe iç sahada Valencia'nın gol attığı maçlarda sadece Giresunspor'a yenildi.





İç sahada sadece 2 maçta Galatasaray ve Başakşehir maçlarında gol atamadı. Sarı-lacivertli takımın iç sahada oynadığı Hatayspor ve Kayserispor maçlarında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.









Bu sezon resmi maçlarda 29 gole ulaşan Enner Valencia, Alex de Souza’nın 2010/11'deki 28 gollük rekorunu kırdı.#EnnerValencia pic.twitter.com/TidqPFZNKy — SPOR (@yenisafakspor) March 20, 2023

Fedakarlıkla hazırlandı





Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması nedeniyle tedavisi devam eden Valencia, milli takımdan affını isterken arayı yoğun bir tedavi süreciyle geçirdi, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı ve beklenenden erken saha çalışmalarına başladı. Valencia, atletik performans antrenörü Pedro Gandaio yönetiminde çalışmalar yaptı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Valencia'nm sağlık durumunu yakından takip ederken sağlık heyetinden tecrübeli golcünün durumuyla ilgili rapor alıyor. Sağlık heyeti oynamasında sıkıntı yok raporu vermesi halinde Valencia, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkacak.





Valencia'nın iyileşme süresi NormaTec Nabız Kurtarma Sistemi ile pres terapi tedavisi uygulanarak hızlandı. Valencia tesislerde en az 1 saat bu yöntemini uyguladı.





Valencia, "Beşiktaş derbisinde takımımla birlikte olmak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sağlık heyetimiz kontrollerini sürdürecek. Sahada olmak istiyorum" dedi.















