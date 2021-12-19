Kadıköy'de dev maç: Yılın son derbisi

Süper Lig’de puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek ligin ilk yarısının kalan bölümü için moral depolamak istiyor.

Siyah-beyazlı takım ise Sergen Yalçın’ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Kayserispor’u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı.

Fenerbahçe, kritik derbiyi kazanırsa yarışta umut tazeleyecek; kaybederse görevine tartışmalı bir şekilde devam eden teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılabilir. Ligde lider Trabzonspor’un 18 puan gerisinde bulunan Beşiktaş ise derbiyi kazanarak puan farkının açılmasını önleyecek, yenilirse yarışta iddiası iyice zayıflayacak.

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"İki takımda da eksikler var"

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı İrfan Can, Valencia ve Mert Hakan görev verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N’Koudou bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı takımda burnu kırılan Umut Meraş’ın durumu ise belirsizliğini korurken, kart cezaları biten Josef ve Welinton forma giyebilecek.

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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Fırat Aydınus

Fırat Aydınus SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Sosa, Novak, Osayi-Samuel, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha

Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Sosa, Novak, Osayi-Samuel, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Vitor Pereira BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic (Atiba), Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic (Atiba), Oğuzhan, Larin, Batshuayi TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

SPOR Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti: 133-126



