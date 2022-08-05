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Kadıköy'de Lincoln'ün gecesi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköyde Lincolnün gecesi
Lincoln Henrique, Fenerbahçe formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı.

Maçın 17. dakikasında Emre Mor’un golünde pası veren Henrique, 45 2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

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