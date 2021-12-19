Spor Kadıköyde tek ses "Yönetim istifa"
FUTBOL FUTBOL

Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli tribünler yönetimi istifaya davet ederken, maçın ardından uzun bir süre tribünleri terk etmediler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde tek ses: Yönetim istifa
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, göreve geldiği tarihten bu yana sezonu tek bir hocayla tamamlayamadı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada penaltıdan Mesut Özil ve 30. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 25 ve 59. dakikalarda Josef de Souza attı.

Tribünlerde 'İstifa' sesleri

Yılın son derbisinin son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünleri terk etmeyen taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi.

  • Daha önce de protesto edilmişti
  • Fenerbahçeli taraftarlar daha önce de Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda yönetimi istifaya davet etmişti. Özellikle Kayserispor ile 2-2 biten maçın ardından taraftarlar yine tribünleri terk etmemiş ve yönetimi protesto etmişti.

Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
SPOR
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç teknik adamla görüştü
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç teknik adamla görüştü

Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı

Yılın son derbisinde
kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile berabere kaldı.
Derbide büyük iddia

Derbide büyük iddia

F.Bahçe ile adı geçen antrenörle görüşmesi büyük yankı uyandırdı.
TÜSİADa çok sert tepki

'Hükümete saldırmanın yollarını aramayın baş edemezsiniz.'

​Türkiye'nin 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.