Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"

Spor

Sumudica: "Malatya için çok büyük bir kriz başladı"

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Marius Sumudica, "Yedek kulübemde 6-7 oyuncu 20 yaşın altında. Tabii çok zor, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu saatten sonrada Malatya içinde çok büyük bir kriz başladı" dedi.