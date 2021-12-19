Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada penaltıdan Mesut Özil ve 30. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 25 ve 59. dakikalarda Josef de Souza attı.
Tribünlerde 'İstifa' sesleri
Yılın son derbisinin son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünleri terk etmeyen taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi.
- Daha önce de protesto edilmişti
- Fenerbahçeli taraftarlar daha önce de Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda yönetimi istifaya davet etmişti. Özellikle Kayserispor ile 2-2 biten maçın ardından taraftarlar yine tribünleri terk etmemiş ve yönetimi protesto etmişti.