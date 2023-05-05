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Spor

Kadro dışı kalmıştı: Messi özür diledi

İzinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle PSG'de kadro dışı bırakılan Liones Messi, takım arkadaşlarından özür dilediğini açıkladı.

20:04 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Messi geçen günlerde kadro dışı bırakılmıştı

Messi geçen günlerde kadro dışı bırakılmıştı

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Kulüp yönetiminin izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve bu nedenle kadro dışı bırakılan Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.

Açıklama yaptı

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Messi'nin özrü sonrası PSG yönetiminin kararında bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.



#Lionel Messi
#PSG
#Fransa Lig 1
2 saat önce
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