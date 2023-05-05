Kadro dışı kalmıştı: Messi özür diledi

Kulüp yönetiminin izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve bu nedenle kadro dışı bırakılan Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.