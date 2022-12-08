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Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı

Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un 9 yaşındaki altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, ağır şekilde yaralandı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Demirel'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı
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Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda antrenman öncesi Yiğit Demirel'in (9) üzerine kale direği devrildi.

Kafasından yaralanan Demirel, ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Demirel'in, yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kulüp, alt yaş gruplarında yapılacak antrenmanları iptal etti.

Yiğit Demirel'in tedavisi sürüyor.
DHA
Yiğit Demirel'in tedavisi sürüyor.

Kulüpten açıklama

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada ise kulüpte idari soruşturma başlatıldığı belirterek, "7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.45 sularında altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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