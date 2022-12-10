Spor Kale direği üzerine devrilen Yiğit Demirelden acı haber geldi
FUTBOL FUTBOL

Kale direği üzerine devrilen Yiğit Demirel'den acı haber geldi

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kale direği üzerine devrilen Yiğit Demirelden acı haber geldi
Yiğit Demirel, 2 ay önce Rizespor altyapısına seçilmişti.

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Yiğit Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı
SPOR
Kale direği üzerine devrildi: Rizesporlu minik futbolcu ağır yaralandı


Ses gelmiyor

'Ses gelmiyor'

Messi'nin gol sevincindeki hareketi kime yaptığı ortaya çıktı.
Artık devam etmeyeceğim

'Artık devam
etmeyeceğim'

​Arjantin maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıkladı.
Tempo baskıpas

Tempo
baskı
pas

Abdullah Avcı başarıyı üç başlıkta topladı. ​
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Maçı takip ederken <br>hayatını kaybetti

Maçı takip ederken
hayatını kaybetti

Dünya Kupası karşılaşmasında bir anda fenalaştı.
Erken final

Erken final

​Dünya Kupası'nda bugün son yarı finalistler belli oluyor.
Weghorst'a 'aptal' dedi

Weghorst'a 'aptal' dedi

Messi'den geceye damga vuran hareket.
Unutulmayacak maçta <br>kazanan Arjantin

Unutulmayacak maçta
kazanan Arjantin

Messi ve arkadaşları yarı finale yükseldi.
Elendikleri <br>maçın sonunda veda etti

Elendikleri
maçın sonunda veda etti

​Brezilya'da teknik direktör Tite, veda konuşması yaptı.
Luka Modric'ten <br>'Türkiye' mesajı

Luka Modric'ten
'Türkiye' mesajı

​Tecrübeli futbolcu, Brezilya'yı bu sözlerle teselli etti.
Hırvatistan favoriyi eledi

Hırvatistan favoriyi eledi

​Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda 4-2 geçti.
Kupa programı açıklandı

Kupa programı açıklandı

​Türkiye Kupası 5.turda oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Derbi tarihi belli oldu

Derbi tarihi belli oldu

​Süper Lig'de dört haftalık fikstür açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.