Kalıcı olacağız

TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 yenerek adını Süper Lig’e yazdıran GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. 70 puanla Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci olarak direkt Süper Lig’e çıkan Karadeniz ekibinin teknik patronu Keleş, “Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Yaşadığımız mutluluk tabii ki tarif edilemez. Bu mutluluğun arkasında büyük bir hikaye var ve bu hikayenin içerisinde de rekorlar, sakatlıklar, cezalılar, transferin kapalı olması, gençlerle sahaya çıkmamız gibi hikayemizi güçlendiren ve yaşadığımız zorlu süreçleri bizlere hatırlatan birçok konu yer alıyor. Ama her şeye rağmen bizim için önemli olan tek şey şampiyon olabilmekti ve biz tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu herkesin en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. Hak ettiğimiz istediğimiz bir şampiyonluk oldu” dedi.

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GZT Giresunspor

MUTLULUKLA TAÇLANDIRDIK

Giresunspor’un 44 yıldır süren Süper Lig hasreti olduğunu ve bu sezon bu özlemi dindirdiklerini vurgulayan Keleş, “Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık. Şampiyonluk kupasını bu şehre getiren oyuncularımı da ayrı ayrı kutluyorum. Büyük bir özveri ve isteğin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Başkanımız, yönetimimiz, yöneticilerimiz inanılmaz bir çaba, gayret göstererek takımın büyük bir yükünü omuzladılar. Biz Giresun’da Giresunspor ailesi olabilmeyi başardık. Bunu başarabilmek takım içerisindeki uyumu sağlayabilme adına çok önemliydi. Zorlu bir süreci güzel bir mutluluk ile taçlandırdık. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu tüm Giresunlulara armağan ediyoruz. Bu şampiyonluk Giresunspor’un ve tüm Giresunluların hak ettiği bir şampiyonluk. İnanıyorum ki Giresunspor Süper Lig’de de başarılı işler yapacak ve çok daha güzel yerlerde yer alacaktır” diye konuştu.

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Hakan Keleş

GZT OLARAK DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Albayrak Medya bünyesinde bulunan GZT’nin isim sponsoru olduğu GZT Giresunspor, adını Süper Lig’e yazdırdı. Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, “44 yılın ardından GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor’u başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Süper Lig’de GZT Giresunspor’un daha büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok. Biz de hem GZT, hem de Albayrak Medya Grubu olarak GZT Giresunspor için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi. GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise “Başta, adımıza eklenip bize şans getiren GZT olmak üzere bu yolu bizimle yürüten tüm kuruluşlara ve taraftarlarımıza bize inandıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:56 Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT TFF 1. Lig lideri Giresunspor, Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren gzt.com ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Karadeniz ekibinin yeni adı GZT Giresunspor oldu. Albayrak Holding'de düzenlenen imza törenine Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet katıldı. BiP'te paylaş

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SPOR GZT Giresunspor ve Adana Demirspor Süper Lig’de