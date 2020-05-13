AFRİKA LİGLERİ

Kamerun’da ligler tescil edildi: 47 puanla şampiyon oldular

Kamerun’da korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler tescil edildi. Kamerun 1. Lig’de PWD Bamenda takımı şampiyon ilan edildi.

Haber Merkezi İHA
PWD Bamenda

PWD Bamenda

Kamerun Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ertelenen 1. ve 2. Lig sezonunun sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, 1. Lig’de 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda şampiyon olduğu ifade edilirken, gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi’nde de yer alacağı belirtildi.

  • Öte yandan 1. ve 2. Lig’de küme düşme olmayacağı ve 2. Lig’de ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot takımlarının gelecek sezon bir üst ligde mücadele edeceği açıklandı.
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