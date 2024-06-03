Kamp belli hoca belirsiz

Beşiktaş, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatarak tatile çıktı. Oyuncular mental olarak yorgun geçen sezonun stresini atarken, yönetimin stresi ise bitmedi. Teknik direktör arayışlarından henüz bir sonuç alamayan siyah-beyazlılarda elden çıkartılması gereken çok sayıda oyuncu var. Yeri ve zamanı belli olan kamp programına kadar, teknik heyetin ve birçok oyuncunun kadroya katılması gerekiyor.