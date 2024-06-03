Kamp belli hoca belirsiz

Beşiktaş, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatarak tatile çıktı. Oyuncular mental olarak yorgun geçen sezonun stresini atarken, yönetimin stresi ise bitmedi. Teknik direktör arayışlarından henüz bir sonuç alamayan siyah-beyazlılarda elden çıkartılması gereken çok sayıda oyuncu var. Yeri ve zamanı belli olan kamp programına kadar, teknik heyetin ve birçok oyuncunun kadroya katılması gerekiyor.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak. Beşiktaş, 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak. Kamp döneminde yapılacak hazırlık maçlarıyla kadroda kalıp kalmayacağı netleşmeyen oyuncuların durumları da belli olacak.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda devre arasında da gündeme gelen Van Bronckhorst hazır bekliyor. Yönetim, Razvan Lucescu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak PAOK ile şampiyonluk yaşayan Rumen çalıştırıcının önceliğinin Yunan ekibiyle yola devam etmek olduğu öğrenildi. Slaven Bilicin de gündeme geldiği ve bir görüşme yapıldığı belirtildi. Gündeme gelen son isimse Ole Gunnar Solskjaer oldu. Kasım 2021'de Manchester United'dan gönderilen Norveçli teknik adam sonrasında ise takım çalıştırmadı.