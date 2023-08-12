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Spor

Kane resmen Bayern'de: Bonservisi dudak uçuklattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

11:40 . 12/08/2023 Cumartesi
DHA
Harry Kane yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Harry Kane yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, uzun süredir uğraş verdiği Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı. Alman ekibi, İngiliz golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Alman basınında yer alan haberlere göre Kane için Tottenham Hotspur'a 100 + 20 milyon euro bonservis bedeli ödendi.


Kane transferi için çok mutlu olduklarını ifade eden Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Yeni transferimiz için çok mutluyuz. Transfer sabır ve azim gerektiriyordu. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Bayern'in parçası olduğum için çok mutluyum"

Bayern Münih'in dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olduğuna dikkat çeken Harry Kane, "Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca rekabet etmek ve kendimi en üst düzeyde kanıtlamak istediğimi söylemiştim. Burada olmak çok iyi hissettiriyor" diye konuştu.







#Harry Kane
#Bayern Münih
#Tottenham
28 dakika önce
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