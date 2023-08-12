Kane resmen Bayern'de: Bonservisi dudak uçuklattı

Kane transferi için çok mutlu olduklarını ifade eden Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Yeni transferimiz için çok mutluyuz. Transfer sabır ve azim gerektiriyordu. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olduğuna dikkat çeken Harry Kane, "Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca rekabet etmek ve kendimi en üst düzeyde kanıtlamak istediğimi söylemiştim. Burada olmak çok iyi hissettiriyor" diye konuştu.