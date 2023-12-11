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Spor

Kara Kartal korku tünelinde

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilirken, zirve ile arasındaki puan farkı 14 oldu. Sezon başından beri süren kabus, derbide de sona ermedi.

10:40 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.
Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon bir türlü istediği skorları alamıyor. Sezona 11 transfer yaparak Şenol Güneş'le giren siyah-beyazlılar, üst üste kötü sonuçlar alınca deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı.


Göreve gelen Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz da çare olamadı. Süper Lig'de ve Avrupa'da mağlubiyetler yaşayan Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü kongre kararı aldı ve Hasan Arat yeni başkan oldu. Başkan Ahmet Nur Cebi ve yönetiminin, kongre tarihini uzatmaları ise kaosu derinleştirdi.


Son olarak göreve gelen Rıza Çalımbay'la 5 maça çıkan siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de zirve ile olan puan farkı 14'e çıktı.


Takımın içi dağınık

Beşiktaş'ta dikkat çeken önemli konulardan birisi ise takımdaki oyuncuların birbirinden kopuk hareket etmeleri. Arkadaşlık ortamı sağlanamazken, takım içinde gruplaşmaların olduğu ve bazı oyuncuların takımla arasının iyi olmadığı ifade edildi. Saha dışında yaşanan bu kopukluk saha içinde de fazlasıyla hissediliyor.


İtiraf gibi açıklama

Fenerbahçe maçı sonrasında kaleci Mert Günok'un "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncunun sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim" ifadelerini kullanması da bu durumu ispatlayan açıklamalardı.






#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Süper Lig
#transfer
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