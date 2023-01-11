Karagümrük dünya devlerini geride bıraktı

Sezona dünyaca ünlü yıldız, Andrea Pirlo yönetiminde başlayan Fatih Karagümrük son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla göz doldurdu. Yeni sezona beklenenin altında girdikten sonra son 3 maçta 7 puan alan ve rakip ağlara 11 gol bırakan İstanbul ekibi taraftarını mutlu etti.

Dünya devlerini geride bıraktılar

Opta'nın verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ten (8 maç) daha fazla maçta 3+ gol atan tek takım Manchester City (9) oldu.