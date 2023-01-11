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Karagümrük dünya devlerini geride bıraktı

Sezona dünyaca ünlü yıldız, Andrea Pirlo yönetiminde başarısız sonuçlarla giren Fatih Karagümrük son 3 maçta aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. İstanbul ekibinin en çok göze batan özelliği ise gol yollarındaki başarısı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük dünya devlerini geride bıraktı
Andrea Pirlo'nun öğrencileri son 3 maçta 11 gol attı

Sezona dünyaca ünlü yıldız, Andrea Pirlo yönetiminde başlayan Fatih Karagümrük son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla göz doldurdu. Yeni sezona beklenenin altında girdikten sonra son 3 maçta 7 puan alan ve rakip ağlara 11 gol bırakan İstanbul ekibi taraftarını mutlu etti.

Dünya devlerini geride bıraktılar

Opta'nın verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ten (8 maç) daha fazla maçta 3+ gol atan tek takım Manchester City (9) oldu.

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