Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Ümraniyespor karşısında 4-2'lik skorla kazandı.

Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

2 kaleci yok

Karagümrük'ün as kalecisi Batuhan Şen, maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yerine oyuna giren kaleci Viviano, maçın bitimine kısa süre kala 90+9'da sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Orta saha oyuncusu Shukurov da 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karagümrük-Ümraniyespor maç özeti

13. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Biraschi'nin savunmadan gönderdiği uzun topu Diagne kafayla indirdi. Onur Atasayar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Fabio Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kalesini terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak gole izin vermedi.





27. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Bertolacci, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, köşeye giden topu Berke çıkardı. Kaleciden dönen meşin yuvarlak yeniden Baniya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.





30. dakikada bu kez Ümraniyespor tehlikeli geldi. Avounou'nun pasında sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girer girmez penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Kayode'nin yerden vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.





34. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Savunmadan seken top Avounou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Shukurov'un eline çarpınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.





36. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.





45+1. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana ilerleyen Lobjanidze, soldan atağa kalkan Levent Mercan'a pasını aktarıp kale sahası içine hareketlendi. Levent'in pasıyla tekrar topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kontrol edip çaprazdan sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1.





45+5. dakikada bu kez Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biraschi'nin taç atışında ceza sahası içinde topa hareketlenen Diagne, Glumac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.





45+6. dakikada topun başına geçen Fabio Borini, köşeye plase bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.





Mücadelenin ilk yarısı, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.









48. dakikada ceza sahası içinde Borini, Gheorghe'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.





52. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Fabio Borini, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye yükseltti: 3-1.





62. dakikada HangiKredi Ümraniyespor farkı 1'e indirdi. Baniya'nın pasında topla buluşan Dresevic, Geraldo'nun baskısı sonrası meşin yuvarlağı Kayode'ye kaptırdı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.





75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı tekrar 2'ye çıkardı. Borini'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bertolacci, penaltı noktası üzerindeki Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp çaprazdan kayarak vuruşunu yaptı ve Berke'nin yanından topu ağlarla buluşturdu: 4-2.











