Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyaka Basketbol Ahmet Çakı ile yükselişte

Karşıyaka Basketbol Ahmet Çakı ile yükselişte

11:5215/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Karşıyaka Basketbol Ahmet Çakı ile yükselişte
Karşıyaka Basketbol Ahmet Çakı ile yükselişte

Karşıyaka Basketbol ile şu ana kadar 3 maça çıkan Başantrenör Ahmet Çakı, yeşil-kırmızlı ekiple 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak önemli bir işe imza attı.

Basketbol Süper Ligi’nde sezon başında iddialı bir kadro kuran fakat daha sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı kadrosu ve teknik heyeti dağılan Karşıyaka, üst üste 11 maç kaybederek küme hattına doğru yaklaştı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılılar, ilk olarak giden oyuncuların yerine transfer yasağını kaldırıp toplam 4 yabancı oyuncu kadrosuna kattı.


Daha sonra Başantrenörlük görevine de 50 yaşındaki çalıştırıcı Ahmet Çakı’yı getiren İzmir ekibi, yeni menajeriyle ilk maçında Bursaspor’u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda 82-78 mağlup etti. Böylece aylar sonra kazanarak rahat bir nefes alan Karşıyaka, deplasmanda ise Darüşşafaka’ya 84-75 kaybetti.


Yeşil-kırmızılı ekip son olarak da iç sahada Aliağa Petkimspor’la karşı karşıya geldi ve uzatmalara giden maçta rakibini 93-90 mağlup etti. Puan tablosunda 10. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak yükselişe geçti.

#Karşıyaka
#Karşıyaka Basketbol
#Ahmet Çakı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Aile Destek ödemesi devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri ne kadar sürecek, bu yıl da verilecek mi?