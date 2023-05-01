Karşıyaka Play-Off şansını kaçırdı: Yönetim istifaya davet edildi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nevşehir Belediyespor’un da kazandığı haftada 48 puanda kalan Kaf-Kaf, böylece yeniden play-off hattının dışında kaldı. Karşıyaka, son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı.