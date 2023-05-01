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Spor

Karşıyaka Play-Off şansını kaçırdı: Yönetim istifaya davet edildi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün oynanan karşılaşmada 52 Orduspor FK’ya 2-0 mağlup olarak tekrar play-off hattının dışında kaldı.

12:28 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Karşıyakalı futbolcular.

Karşıyakalı futbolcular.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nevşehir Belediyespor’un da kazandığı haftada 48 puanda kalan Kaf-Kaf, böylece yeniden play-off hattının dışında kaldı. Karşıyaka, son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı.

Taraftar, yönetimi istifaya davet etti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-off hattının 3 puan gerisinde kaldı. Kötü gidişatın ardından taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Öte yandan Karşıyaka, 7 Mayıs Pazar günü lider Yeni Mersin İdman Yurdu’na konuk olacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele golsüz beraberlikle bitmişti.



#Karşıyaka
#52 Orduspor FK
#Play-Off
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