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Karşıyaka'da Gallinat seferberliği

Karşıyaka'da Gallinat seferberliği

11:1324/04/2025, Perşembe
IHA
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Karşıyaka'da Gallinat seferberliği
Karşıyaka'da Gallinat seferberliği

Basketbol Süper Ligi’nde sezonun bitmesine 4 maç kala kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etmeye çalışan Karşıyaka, sakatlanan yıldızı Roberto Gallinat için seferber oldu.

Ligde 19 Nisan'daki Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlığı nüksedince oyuna devam edemeyen takımın en skorer ismi Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı.


Kaf-Kaf'ın 28 Nisan Pazartesi günü evinde oynaması gereken Anadolu Efes maçı rakibinin EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.

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