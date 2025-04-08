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Karşıyaka'da kritik iki sakatlık: Tedavilerine başlandı

Karşıyaka'da kritik iki sakatlık: Tedavilerine başlandı

17:338/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Roberto Gallinat - Austin Hollins
Roberto Gallinat - Austin Hollins

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da iki sakatlık yaşandı. İzmir ekibi, Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavi altına alındığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibi, Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavi altına alındığını duyurdu.


Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor Yörsan maçı esnasında geçirdiği omuz travması sonrasında, sağ omzundaki sakatlığı devam eden oyuncumuz Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Dün antrenman sırasında sağ arka uyluk kasında ağrı hisseden oyuncumuz Austin Hollins'in yapılan tetkiklerinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.





#Karşıyaka
#Basketbol Süper Ligi
#Roberto Gallinat
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