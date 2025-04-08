Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor Yörsan maçı esnasında geçirdiği omuz travması sonrasında, sağ omzundaki sakatlığı devam eden oyuncumuz Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."