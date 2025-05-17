Karşıyaka'da yönetime bilet çağrısı

Normal sezonda ilk yarıda İzmir’de 2-1 mağlup ettiği Muşspor’u Play-Off rövanşında yenerse finale çıkıp 7 yıl sonra 2’nci Lig’e dönmek için önünde tek maç kalacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar takımlarını Alsancak Stadı’na konvoy eşliğinde meşalelerle uğurlamanın hazırlığını yapıyor. Karşıyakalılar tamam ya da devam niteliğindeki tarihi maçı ilçede kulübün kurucu başkanının adını taşıyan Zühtü Işıl Meydanı’na kurulacak dev ekrandan izleyecek. Maç sonu takımlarını yine tezahüratlarla karşılayacak yeşil-kırmızılılar önce Muş’u geçip ardından finale akın etmenin hesaplarını yapıyor.