Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karşıyaka'da yönetime bilet çağrısı

Karşıyaka'da yönetime bilet çağrısı

12:0517/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Karşıyaka, Muşspor’u rövanş maçında ağırlayacak.
Karşıyaka, Muşspor’u rövanş maçında ağırlayacak.

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’taki Play-Off grup finalinin rövanşında pazartesi günü ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Muşspor’u ağırlayacak Karşıyaka’da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kestiği seyircisiz oynama cezası nedeniyle takımlarına tribünden destek veremeyecek taraftarlar yönetime çağrı yaptı.

Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada tarihi maç öncesi hatıra biletlerinin satışa çıkarılıp gelirin şampiyonluk primine eklenmesini veya altyapıya destek sağlanmasını talep etti.


Normal sezonda ilk yarıda İzmir’de 2-1 mağlup ettiği Muşspor’u Play-Off rövanşında yenerse finale çıkıp 7 yıl sonra 2’nci Lig’e dönmek için önünde tek maç kalacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar takımlarını Alsancak Stadı’na konvoy eşliğinde meşalelerle uğurlamanın hazırlığını yapıyor. Karşıyakalılar tamam ya da devam niteliğindeki tarihi maçı ilçede kulübün kurucu başkanının adını taşıyan Zühtü Işıl Meydanı’na kurulacak dev ekrandan izleyecek. Maç sonu takımlarını yine tezahüratlarla karşılayacak yeşil-kırmızılılar önce Muş’u geçip ardından finale akın etmenin hesaplarını yapıyor.

#TFF 3. Lig
#Karşıyaka
#Bilet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?