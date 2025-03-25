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Karşıyaka'nın yeni antrenörü belli oldu

Karşıyaka'nın yeni antrenörü belli oldu

18:0325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenör Ahmet Çakı
Antrenör Ahmet Çakı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i son 11 maçını kaybeden Karşıyaka, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nde son 11 maçını kaybederek yıllar sonra düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi. Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes, Tofaş, ALBA Berlin, Darüşşafaka ve Çağdaş Bodrumspor gibi kulüplerde görev yapan 50 yaşındaki Ahmet Çakı kalan 8 maçta yeşil-kırmızılı takımın dümeninde olacak.


Sezona Ufuk Sarıca yönetiminde iddialı bir kadroyla başlayan ancak kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ocak ayında Sarıca ve 7 oyuncuyla yollarını ayıran Karşıyaka, önce Rüçhan Tamsöz, ardından Sinan Aksoy'lar yönetiminde maçlara çıkmıştı. Karşıyaka'da vize işlemleri yetişmediği için geçen hafta Türkiye'ye gelemeyen yeni transferlerden Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh da yarın takıma katılacak.




#Karşıyaka
#Türkiye Basketbol Ligi
#Ahmet Çakı

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