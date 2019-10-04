Kartal 90+3'te yıkıldı
UEFA AVRUPA LİGİ

Kartal 90+3'te yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bir kez daha son dakikada yıkıldı. Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi evinde ağırladığı İngiliz ekibi Wolverhampton’a 90+3’te yediği golle mağlup oldu.

Ergün Balcı Yeni Şafak
Beşiktaş’ta çöküş sürüyor 8 resmi maçta 5 yenilgi

Beşiktaş’ta çöküş sürüyor 8 resmi maçta 5 yenilgi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk etti. Siyah-beyazlılar, istekli görüntüsüne rağmen, sonuca gidemezken uzatmada yediği golle yıkıldı: 0-1.

Sezon başından beri bir türlü istediği sonuçları alamayan ve istediği oyunu da bir türlü sahaya yansıtamayan Beşiktaş için bir nefes alma maçıydı Wolverhampton mücadelesi. Maç günü gelen sakatlık ve hastalık haberleri, zaten kadro dinamiğini bir türlü oturtamamış Beşiktaş için handikaptı. Özgüveni neredeyse eksilere inmiş Beşiktaş, diğer maçlara oranla karşılaşmaya istekli başladı. Zaten teknik heyetin cok hoşuna gidecek şekilde bol pas ve topa sahip olmayla ilk yarım saati geçti. Ancak sezon başından beri geride kalan 7 resmi maçta başarılamayan hücum organizasyonu bu bölümde de eksikti. Topu bir şekilde 3. bölgeye taşıyan siyah-beyazlılar, orada istediği pozisyonları üretemedi.

Diyeceksiniz ki Burak, Nkoudou ve Diaby’nin yokluğunda bu normal degil mi? Hayır değil, çünkü onların olduğu maçlarda da hücumda da üretimin ne kadar düşük olduğunu gördük. Beşiktaş’ın kapalı savunmalar karşısında zorlanması, mevcut kadro yapısıyla kolay çözülmez. Ne bir Taliscası var ne de bir Sergen Yalçın’ı... Hal böyle olunca, gol beklentisi duran top ve şutlara kalıyor. Nitekim öyle de oldu. Beşiktaş, bulduğu ciddi pozisyonları kornerden buldu.

Beşiktaş, ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. Bu yarıda gol arzusu daha çok vardı ancak kurulmak istenen baskı, 60’a kadar pozisyona dönüşmedi. Bu dakikalarda seyirci desteği ile gol arzusu daha da arttı.

Diğer maçlarına oranla daha istekli oynayan Beşiktaş’ın en büyük sorunu olan pozisyon üretme ve tamamlama işi yine gerçekleşmedi. 90+’de Willy Bolly’nin attığı gol ise gecenin kötü bitmesine neden oldu.

  • Avcı’ya protesto
  • Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’yı protesto etti. Wolverhampton Wanderers’ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, “Abdullah Avcı yere yatsana” ve “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.
  • Beşiktaş’a 2 sakatlık 2 hastalık darbesi
  • Beşiktaş’ta Burak Yılmaz riske edilmeyerek kadroya alınmazken, ardından üç futbolcunun rahatsızlık ve sakatlığı moralleri bozdu. Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Isınmak için sahaya çıkan N’Koudou da şiddetli migren sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Caner sahaya çıktı. Tyler Boyd ise son anda kadroya alınarak yedek kulübesinde bekledi. Maçın 27. dakikasında ise bu kez de Güven sakatlandı ve yerini Umut Nayir’e bırakmak zorunda kaldı.
  • Siyah-beyazlı ekibin teknik heyeti, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho’dan oluşturdu. Lig maçlarında bu mevkide tercih edilen Gökhan Gönül yedek beklerken, Caner ise son anda sakatlanan N’Koudou’nun yerine 11’e alınarak sol açıkta oynadı.


Trabzonspor-Basel: 2-2
Trabzonspor-Basel: 2-2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer ikinci hafta itibarıyla grubunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.Ünal Karaman'ın tercihleriTrabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı. Ünal Karaman Basel karşısında Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth ve Sturridge'e ilk 11'de şans verirken İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.Karşılaşmanın önemli anlarıKarşılaşmanın ilk yarısının 20. dakikasında konuk ekip Basel, Sivan Widmer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo Mavililerin bu gole cevabı 26. dakikada geldi. Abdulkadir Parmak duran topta topu ağlarla buluştururken UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel gollerinden birine imza attı ve ilk 45 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.İkinci yarıda Trabzonspor oyunu tamamen kontrol altında tuttu. Bordo Mavililer 78. dakikada Jose Sosa'nın golüyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Basel'in bu gole cevabı ise 80. dakikada Noah Okafor'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı. Sturridge'ten Abdülkadir Parmak'a şut tavsiyesi

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