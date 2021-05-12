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Kartal dondu kaldı

Beşiktaş, 41. haftada evinde Karagümrük’e kaybederek büyük şok yaşadı. Galatasaray’ın deplasmanda kazanması ile iki takım aynı puana geldi ve yarış son haftaya kaldı. Rakibinin 2 averaj önünde bulunan Beşiktaş, son hafta Göztepe maçını kazanıp Galatasaray’dan gelecek haberi bekleyecek. Kartal’ın golünü Ghezzal, Karagümrük’ün gollerini ise Bertolacci ve Borini kaydetti .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartal dondu kaldı
Galatasaray’ın galip gelmesi ile puanlar eşitlendi ve şampiyonluk ikili averaja kaldı.

Süper Lig’in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk için büyük fırsat tepen siyah-beyazlılar şansını son haftaya bıraktı. Galatasaray’ın galip gelmesi ile puanlar eşitlendi ve şampiyonluk ikili averaja kaldı. Beşiktaş’ın golünü Ghezzal kaydederken, Karagümrük’ün golleri Bertolacci ve Borini’den geldi. 7. dakikada Beşiktaş’ın sol taraftan Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu Karagümrük savunması kafayla uzaklaştırdı.

Heyecan son haftaya kaldı
SPOR
Heyecan son haftaya kaldı
  • Dönen topta N’Koudou’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Viviano kontrol etti. 22’de Ljajic’in pasını alan N’Koudou’nun ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan çektiği sert şut az farkla uzak direğin dibinden auta çıktı. 39. dakikada Balkovec’in sol kanattan yerden ortasına Bertolacci penaltı noktası üzerinden vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 41’de Borini savunma arkasına yaptığı koşu ile derin atılan pasın sahibi oldu. Ortasında arka direkteki Ndao’nun vuruşunda araya giren Welinton son anda topu kornere attı. 52’de Ndao’nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çarparzında topla buluşan Borini’nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

Kadıköy'de şok sonuç
SPOR
Kadıköy'de şok sonuç

54. dakikada Vida kaptığı topu Larin’e aktardı. Larin’in arka diğerğe gönderdiği topu Ghezzal ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. 59’da N’Koudu’nun çaprazdan vuruşu direğe çarpıp auta gitti. 66’da Mensah’ın ceza sahası önünden attığı şut kaleci Viviano’da kaldı. 80. dakikada Ndao’nun pasında boş kalan Borini, düzgün bir vuruşla Karagümrük’ü öne geçirdi: 1-2.

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