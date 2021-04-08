Kartal geri döndü

Süper Lig’in 33. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşılaşan lider Beşiktaş maçtan 3-0 galip ayrılarak iki hafta sonra 3 puanla tanıştı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, hastalığını atlatan Cenk Tosun, kart cezasını tamamlayan Ghazzal ve ikinci yarıda oyuna giren N’Koudou’nun golleriyle galibiyete ulaşmanın sevincini yaşadı. 3 golün asistini Atiba yaparken, Beşiktaş’ın ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

1. dakikada Larin’in pasında Ghezzal’ın sağ çaprazdan şutunda top direkten döndü. 11. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Atiba topu ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi. Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0. 17’de orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan Cenk Tosun’un sol çaprazdan çektiği şutu üst direkten döndü. 19’da Ghezzal’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topu Davidson, Juanfran’a aktardı. Juanfran’ın vuruşunda Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi. 23’de Ghezzal’ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton’un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü. 41’de Juanfran’ın sağdan ortasında Bareiro müsait pozisyonda topu auta attı. 47’de Salih Uçan’ın pasıyla soldan ceza alanına giren Davidson’un vuruşunda kaleci Ersin yakın direkte topu kornere çeldi.

53’te savunmanın arkasına sarkan Bareiro’nun pasında Babacar, kale boş olmasına rağmen topu yandan auta gönderdi. 57. dakikada N’Sakala’nın soldan ortasında Moubandje’nin kafayla uzaklaştırdığı topu Atiba tek pasla Ghezzal’a bıraktı. Ghezzal, sağ çaprazdan sol ayak içiyle topu uzak köşeden ağlara yolladı: 2-0. 68’de Kadzior’un soldan kullandığı serbest vuruşta Tzavellas’ın kafa vuruşunu Ersin kornere çeldi. 85. dakikada Atiba’nın pasında sol çaprazdaki N’Koudou yerden vuruşla skoru 3-0’a getirdi. 90. dakikada Alanyaspor, Efkan ile gol atarken, öncesinde Mustafa Pektemek’in Welinton’a yaptığı müdahale VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.