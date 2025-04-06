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Kartal Kasımpaşa'ya hazır

Kartal Kasımpaşa'ya hazır

14:276/04/2025, Pazar
IHA
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Milot Rashica da çalışmalarda yer aldı.
Milot Rashica da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları sona erdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.


Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.







#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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