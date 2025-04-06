Kartal Kasımpaşa'ya hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.