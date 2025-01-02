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Kartal Rizespor'a hazır

Kartal Rizespor'a hazır

15:002/01/2025, جمعرات
IHA
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Çalışmalarda Al Musrati de yer aldı.
Çalışmalarda Al Musrati de yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sona erdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş, bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Çaykur Rizespor

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