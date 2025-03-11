Kartal TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, 19 Yaş Altı Takımı'nın oyuncularının dahil olduğu iki devreden oluşan karma maçla tamamlandı.