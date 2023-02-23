Kartal yeniden başlayacak

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle ivme yakalayan ancak kadro kalitesi nedeniyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, bu eksikliği 2 kez uzatılan transfer sürecinde gidermeye çalıştı.





Güneş, bu takviyelerle lige yeniden başlayacaklarını ve yarışa dahil olacaklarını düşünüyor. Şu ana kadar kadrosuna 5 isim katan Beşiktaş, transfer dönemi kapanmadan yeni takviyeler de yapmak istiyor.





Kartal, bu süreçte 4 isimle de yolarını ayırdı. Beşiktaş'ta Weghorst, Manchester United'a gitti. Siyah-beyazlılar, Hollandalı yıldızın boşluğunu Aboubakar'la doldurdu. Düzenli forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan Antalyaspor'a, Montero ise Hamburg'a kiralandı. Josef de Souza'mn ise sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldı.





N'Koudou bekleniyor





Orta sahaya Hadziahmetovic, stopere Colley, sağ beke Onur Bulut ve yine orta sahaya Maxim takviyesi yapıldı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Nkoudou'ya, Adana Demirspor talip olmuştu. Ancak taraflar şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlılar 5 Mart'a kadar bir ya da iki oyuncu daha almayı planlıyor.















