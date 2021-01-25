Kartal zirveye abone

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında ağırladığı Göztepe’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı geride kahatan siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri Ljajic ve Aboubakar attı. Göztepe’nin golü ise Tripic’ten geldi. 15. dakikada Ghezzal’ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, direğin dibinden auta gitti.
- 38’de N’Sakala’nın soldan ortasında Larin’in vuruşu kalecide kaldı. 39. dakikada Zulj’un çaprazdan şutunda Ersin’den dönen topu Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 45+2’de Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topa Mensah’ın sert şutunu kaleci kurtardı. 48. dakikada Ghezzal’ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, sol ayağıyla dar açıdan çok iyi vurdu: 1-1. 53’te Ndiaye’nin pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu alan Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.
59’da Ndiaye bomboş durumda içeri sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda Ersin mutlak gole engel oldu. 77. dakikada Gökhan Töre’nin savunma arkasına müthiş ortasında Aboubakar’ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.