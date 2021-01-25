Kartal zirveye abone Kartal zirveye abone Lider Beşiktaş, 21. haftada konuk ettiği Göztepe’yi mağlup ederek, evinde üst üste 8. galibiyetini aldı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda geriye düştüğü maçı, ikinci yarıda Ljajic ve Aboubakar ile bulduğu gollerle çevirdi. Tripic’in golü ise Göztepe’ye yetmedi

Haber Merkezi 25 Ocak 2021, 00:00 Yeni Şafak