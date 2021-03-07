​Kartal zirveye kondu​ Kartal zirveye kondu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kayıpları yaşadığı haftanın ardından Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yi her iki yarıda Aboubakar’ın attığı gollerle mağlup ederek avantaja çevirdi. Süper Lig’de üst üste 5. maçını da galibiyetle kapatan siyah-beyazlılar, zirve yarışını kayıpsız sürdürürken koltuğun da yeni sahibi oldu.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 04:57 Yeni Şafak