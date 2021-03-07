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​Kartal zirveye kondu​

Kartal zirveye kondu

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kayıpları yaşadığı haftanın ardından Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yi her iki yarıda Aboubakar’ın attığı gollerle mağlup ederek avantaja çevirdi. Süper Lig’de üst üste 5. maçını da galibiyetle kapatan siyah-beyazlılar, zirve yarışını kayıpsız sürdürürken koltuğun da yeni sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş evinde ağırladığı Gaziantepspor’u Aboubakar’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
​Beşiktaş evinde ağırladığı Gaziantepspor’u Aboubakar’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 5 maçını da kazanan siyah-beyazlı takımı galibiyete götüren golleri Vincent Aboubakar kaydetti. Konuk ekibin golünü penaltıdan Dicko kaydetti.

  • 15. dakikada Ghezzal’ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay’ın üzerinden aşırtan Aboubakar, boş kaleye gönderdi: 1-0. Konuk ekip, hakeme, gol öncesi Beşiktaşlı Rıdvan’ın, Kenan’a faul yaptığı yönünde itiraz etse de sonuç değişmedi. 25’de Aboubakar’la duvar pasına giren Welinton’un sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 33’de Ghezzal’ın sağdan ortasında Rosier’in şutu kalecide kaldı.

53’de Maxim’in serbest vuruşunda savunmadan seken topa Miranda’nın vuruşu kaleci Ersin’de kaldı. 72. dakikada Larin’in pasında savunmadan sıyrılan Aboubakar, topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0. 83’de Larin’in şutunu kaleci Günay ayakları ile çeldi. 90. dakikada kaleci Ersin’in kendisini düşürmesi sonrası kazanılan penaltıyı kullanan Dicko durumu 2-1 yaptı. 90+2’de Andre’nin topu direkten döndü.

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