Kartal'da 10 günlük derbi kampı

Beşiktaş’ta İstanbulspor maçının ardından takıma verilen izin sona erdi. Teknik direktör Valerien Ismael, 2 hafta üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte takımı yeniden toparlanma sürecine sokmak istiyor.

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin hedefinde yer alan Fransız teknik adam, derbiye kadar olan 10 günlük süreçte takımı adeta kampa alacak. Bu süreçte oyuncular antrenman bitimlerinde tesisten ayrılacak olsa da, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışmalar kamp havasında geçecek.

Saha antrenmanlarının dışında, oyucularla sık sık toplantılar yapacak olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, takımı derbiye motive hale getirecek. Yardımcılarına da analizler konusunda talimat veren Ismael, Fenerbahçe’nin zaaflarını takıma anlatacak.

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SPOR Ismael'in sonu derbiye bağlı

Yönetim moral verecek

Milli takımlara giden oyuncuların da durumlarını yakından takip eden Beşiktaş teknik heyeti, bu süreçte milli isimlerle de irtibatta olacak.

Beşiktaş’ın puan olarak Fenerbahçe’nin üstünde olduğunu dile getirerek, oyuncularına yeniden öz güven kazandırmak isteyen Ismael, Vodafone Park’ta alınacak bir galibiyetle yeniden iyi bir hava yakalanacağını düşünüyor.

Beşiktaş yönetimi de bu 10 günlük süreçte siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Ceyhun Kazancı ve Emre Kocadağ ile birlikte derbiye kadar sık sık tesislere gideceği ve futbolculara moral vereceği öğrenildi.