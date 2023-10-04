Kartal'da barış vakti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor önünde aldığı galibiyetle, tepkileri biraz dindirdi. Siyah-beyazlılar son haftalarda kötü sonuçlar alınca taraftarla arası açılmıştı.





Beşiktaş tribünleri uzun süredir yönetime eleştiri getirirken, sahada oynanan kötü futbolla birlikte oklar takıma da dönmeye başlamıştı. TÜMOSAN Konyaspor önünde alman galibiyet biraz olsun tepkileri dindirdi. Şimdi sırada ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano ile oynanacak maç var.





Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile l-l berabere kalarak liderliğe oturmuştu. Beşiktaş'ın hedefi kendi seyircisi önünde Lugano'yu da yenerek liderliğini sürdürmek.





Hücum kadrosu

Teknik direktör Şenol Güneş, Lugano maçında takımdan çok iyi bir performans bekliyor. Şu ana kadar taraftarlarını çok fazla memnun edemeyen Beşiktaş'ta bu maça dönüm karşılaşması olarak bakan teknik heyet, oyunculara mücadelenin önemini anlatıyor.





Taraftarla gerilen bağların tekrar sağlamlaştırılması için iyi oyun ve iyi bir skor alınması gerektiğini dile getiren Güneş, sahaya hücum ağırlıklı bir takım çıkarmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi de, takımın havasını olumlu yönde değiştirmek adına çeşitli hamleler yapıyor. Yönetim, ayrıca tribünlerle olan gerginliği de tersine çevirmek istiyor.



















