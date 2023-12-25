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Spor

Kartal'da gözler 11 Ocak'ta

Beşiktaş bu sezon henüz ilk devre bitmeden 4. teknik adam arayışını sürdürürken, taraftarlar ise takıma yapılacak transferler için sabırsızlanıyor. Başkanlık seçimi öncesi başkan Hasan Araf'ın vadettiği PSG, Chelsea ve Al-Nassr'dan takviye bekleniyor.

11:58 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Siyah-beyazlı takım yeni bir yapılanmaya girecek.
Siyah-beyazlı takım yeni bir yapılanmaya girecek.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan ardından Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş'ta, son olarak göreve getirilen Rıza Çalımbay da geçtiğimiz günlerde gönderildi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 16. haftası itibarıyla 3 teknik adam ile yollarını ayırırken gözler gelecek yeni isme çevrildi. Beşiktaş yönetimi, yabancı teknik adam arayışlarını sürdürürken, yaklaşık 10 isim gündeme alındı. Bazılarına resmi teklifler de sunuldu.




Genesio 3 yıl istedi

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio, Rood van Nistelrooy'a tekliflerini ilettiler. Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği Genesio, 3 yıllık kontrat istedi. Breitenreiter'le de temasta olan siyah-beyazlılar, gelecek cevabı beklemeye geçti.


Gözler transferde

Beşiktaş'ta teknik adam arayışı devam ederken, takıma takviye yapılması için de çalışmalar sürüyor. 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemiyle imzaları attırmak isteyen yönetim, taraftarın yıldız isim beklentisini de karşılamak istiyor. Başkan Hasan Arat, PSG, Chelsea ve Al-Nassr başkanları ile fotoğraflar paylaşmış ve transfer konusunda iş birliği sözü aldığını dile getirmişti. Gözler 11 Ocak'taki transfer dönemine çevrildi.






#Beşiktaş
#Süper Lig
#Hasan Arat
30 dakika önce
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