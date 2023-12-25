Kartal'da gözler 11 Ocak'ta

Sezona Şenol Güneş ile başlayan ardından Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş'ta, son olarak göreve getirilen Rıza Çalımbay da geçtiğimiz günlerde gönderildi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 16. haftası itibarıyla 3 teknik adam ile yollarını ayırırken gözler gelecek yeni isme çevrildi. Beşiktaş yönetimi, yabancı teknik adam arayışlarını sürdürürken, yaklaşık 10 isim gündeme alındı. Bazılarına resmi teklifler de sunuldu.









Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz. Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir" pic.twitter.com/BN3xIJOUtV — SPOR (@yenisafakspor) December 23, 2023





Genesio 3 yıl istedi





Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio, Rood van Nistelrooy'a tekliflerini ilettiler. Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği Genesio, 3 yıllık kontrat istedi. Breitenreiter'le de temasta olan siyah-beyazlılar, gelecek cevabı beklemeye geçti.





Gözler transferde





Beşiktaş'ta teknik adam arayışı devam ederken, takıma takviye yapılması için de çalışmalar sürüyor. 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemiyle imzaları attırmak isteyen yönetim, taraftarın yıldız isim beklentisini de karşılamak istiyor. Başkan Hasan Arat, PSG, Chelsea ve Al-Nassr başkanları ile fotoğraflar paylaşmış ve transfer konusunda iş birliği sözü aldığını dile getirmişti. Gözler 11 Ocak'taki transfer dönemine çevrildi.





😱Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, taraftarını heyecanlandırdı.



💬Sizce kimleri getirecek❓ pic.twitter.com/KgSPfRC3YU — SPOR (@yenisafakspor) November 21, 2023















