Kartal'da hedef Oliver Torres

Takımdan ayrılacak isimlerin yerleri kaliteli oyuncularla doldurulmak isteyen Beşiktaş, Alex Oxlade - Chamberlain'in sakatlığı sonrası orta sahaya takviye için gözünü İspanya'da Sevilla forması giyen Oliver Torres'e çevirdi. Sözleşmesi bu yaz bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.





Savunmaya da hamle yapmak isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da oynayan Koray Günter ile ilgileniyor. İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper takımdan ayrılmak isterken, siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.

Semih Kılıçsoy'a yeni sözleşme

Beşiktaş, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yeniledi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi. Genç forvet, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 12 maçta 2 gole imza attı.



















