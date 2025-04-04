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Kartal'da Kasımpaşa mesaisi

Kartal'da Kasımpaşa mesaisi

16:304/04/2025, Cuma
IHA
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Salih Uçan da çalışmalarda yer aldı.
Salih Uçan da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.


Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Kasımpaşa

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