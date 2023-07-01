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Spor

Kartal'da ortaya Onana

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta saha için birçok isimle görülen Beşiktaş, Fransız ekibi Lens forması giyen Jean Onana ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların hedefi, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu opsiyonuyla birlikte kiralamak.

10:03 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Jean Onana'nın transferine onay verdi.

Şenol Güneş, Jean Onana'nın transferine onay verdi.

Beşiktaş'ta kamp dönemi başlarken, transfer çalışmaları da hızlandı.


Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig öncesi gerçekleştirilecek kampları tam kadro yapmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, eksik gördüğü mevkiler için raporunu yönetime sunmuştu. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle temasa geçmişti. Başta Kuzyaev olmak üzere birkaç isimle imza aşamasına gelen Beşiktaş, şimdi de rotasını Fransa'ya çevirdi.


Siyah-beyazlıların, Lens forması giyen Jean Onana ile ilgilendiği ifade edildi. 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen yönetim, Onana için önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle temasa geçmeyi planlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Onana konusunda ikna olduğu ve transfere onay verdiği öğrenildi.



Opsiyonlu kiralama teklifi

Kamerunlu futbolcu, geçen sezon Fransa Ligue 1'de 23 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan Lens'e transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, dinamik ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.


Orta sahada bu sezon farklı isimleri kullanmak isteyen Şenol Güneş, Ozan Tufan konusunda da girişimde bulunmuştu.


Onana'nın Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, 6 milyon euro bonservisi olan oyuncuyu 1 sezon kiralayıp, performansına göre bonservisini almak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



#Beşiktaş
#Jean Onana
#Şenol Güneş
#Lens
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