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Spor

Kartal'da sıra iç transferde

Yeni sezon planlaması çerçevesinde şu ana kadar 10 transfer yapan Beşiktaş, simdi de sözleşmesi sezon sonu bitecek milli oyuncuları takımda tutmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim, Mert Günok'un ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan ile masaya oturdu.

10:33 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Salih Uçan bu sezon 8 maça çıktı. Sakatlık yaşayan Cenk Tosun ise 3 karşılaşmada forma giyebildi.

Salih Uçan bu sezon 8 maça çıktı. Sakatlık yaşayan Cenk Tosun ise 3 karşılaşmada forma giyebildi.

Transfer döneminde takıma 10 takviye yapan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular için de düğmeye bastı. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş de geniş ve hazır kadro olmasını istiyor.


En son Manchester United'dan Eric Bailly'i renklerine katan Beşiktaş, rotasını iç transfere çevirdi. Daha önce Mert Günok ile sözleşme yenileyen yönetim, şimdi de milli oyuncular Cenk Tosun ve Salih Uçan'ı takımda tutmak istiyor. Oyuncuların hem maaşlarının iyileştirilmesi hem de 3'er yıllık sözleşme verilmesi planlanıyor.



Rakamlar yükseldi

Beşiktaş, ilk olarak Cenk Tosun ile masaya oturdu. Milli oyuncunun takımda yükselen maaş dengelerini de gözeterek, ilk görüşmede siyah-beyazlılardan yıllık 45 milyon TL istediği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli golcüyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un, Şenol Güneş'in oyun planlamasında büyük önemi bulunuyor.


Salih Uçan ile de görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'tan yıllık 40 milyon TL istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin oldukça önem verdiği Salih Uçan ile de anlaşmayı amaçlıyor.


İki futbolcunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve ocak ayı itibarıyla transfer görüşmesi yapmalarının önünde bir engel bulunmuyor.








#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Salih Uçan
27 dakika önce
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