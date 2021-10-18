Kartal'da tek hedef Sporting

Beşiktaş, rotasını Süper Lig’den UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde yaşadığı Başakşehir mağlubiyetini unutmak isterken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımı Sporting Lizbon maçına adapte etmeye çalışıyor. Grupta Borussia Dortmund ve Ajax ile yaptığı ilk 2 maçı kaybeden Beşiktaş, 3. karşılaşmayı kayıpsız atlatmak ve gruptan çıkma umudunu kalan mücadelelere taşımak istiyor.

Başakşehir maçının telafisi olduğunu anlatan Sergen Yalçın, “Ligde telafi maçları var ancak Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmek için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Herkesin odaklanmasını bekliyorum” dedi.

Üçüncülük de önemli

Beşiktaş’ın grubunda Dortmund ve Ajax, 6’şar puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Beşiktaş ve Sporting Lizbon’un ise henüz puanı bulunmuyor. İki takım arasındaki maç gruptan çıkma umudunu taze tutacağı gibi, 3. olup UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek için de önem taşıyor. Bu sezon dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Beşiktaş, Devler Ligi olmasa da en azından Avrupa Ligi’nde yola devam etmek istiyor.

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