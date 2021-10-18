Spor Kartalda tek hedef Sporting
FUTBOL FUTBOL

Kartal'da tek hedef Sporting

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik Sporting maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmek için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Herkesin odaklanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalda tek hedef Sporting
Sergen Yalçın idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş, rotasını Süper Lig’den UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde yaşadığı Başakşehir mağlubiyetini unutmak isterken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımı Sporting Lizbon maçına adapte etmeye çalışıyor. Grupta Borussia Dortmund ve Ajax ile yaptığı ilk 2 maçı kaybeden Beşiktaş, 3. karşılaşmayı kayıpsız atlatmak ve gruptan çıkma umudunu kalan mücadelelere taşımak istiyor.

Başakşehir maçının telafisi olduğunu anlatan Sergen Yalçın, “Ligde telafi maçları var ancak Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmek için bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Herkesin odaklanmasını bekliyorum” dedi.

Üçüncülük de önemli

Beşiktaş’ın grubunda Dortmund ve Ajax, 6’şar puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Beşiktaş ve Sporting Lizbon’un ise henüz puanı bulunmuyor. İki takım arasındaki maç gruptan çıkma umudunu taze tutacağı gibi, 3. olup UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek için de önem taşıyor. Bu sezon dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Beşiktaş, Devler Ligi olmasa da en azından Avrupa Ligi’nde yola devam etmek istiyor.

Beşiktaş geçen sezonu aratıyor
SPOR
Beşiktaş geçen sezonu aratıyor
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.