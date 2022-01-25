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Kartal'da yeni hücum planı

Süper Lig’e verilen arada Antalya’da kamp yapacak olan Beşiktaş’ta teknik heyet gol problemini çözmeye çalışacak. Orta saha oyuncuları ile görüşen teknik direktör Önder Karaveli, kaleyi daha fazla düşünmelerini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalda yeni hücum planı
Siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor maçındaki gol sevinci

Beşiktaş, bu sezon gol vuruşlarının sıkıntısını yaşıyor. Sezon başından bu yana Michy Batshuayi’nin gol yollarındaki eksikliğinin ve pozisyonları cömertçe harcamasının bedelini ödeyen siyah-beyazlılar, lige verilen arada bu durumu tersine döndürmeye çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm üretmek için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Antalya’da yapılacak kampta hücum planları üzerinde duracak. Karaveli, skora katkılarını artırmaları için orta saha oyuncularını özel olarak çalıştıracak.

Teknik heyet de bire bir görüşeceği Batshuayi’den daha fazla verim almanın yollarını arayacak.

Orta sahaya talimat

Beşiktaş, Antalya kampında ilk olarak gol sorunlarını çözmeye çalışacak. Bu sezon birçok maçta baskılı oynamasına rağmen öne geçemeyen ve skoru artıramayan siyah-beyazlılar, ilerleyen dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybetti. Teknik heyet, hücumda daha fazla çoğalmanın yanı sıra, orta sahadaki oyunculardan daha çok gol vuruşu denemelerini, asist yapmaya çalışmaktan ziyade kaleyi düşünmelerini istedi.

Batshuayi’nin saha içindeki yeri ve görevini değiştirmesi de muhtemel olan Karaveli’nin Teixeira’yı ileri uçta oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

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