Kartal'da yeni hücum planı

Beşiktaş, bu sezon gol vuruşlarının sıkıntısını yaşıyor. Sezon başından bu yana Michy Batshuayi’nin gol yollarındaki eksikliğinin ve pozisyonları cömertçe harcamasının bedelini ödeyen siyah-beyazlılar, lige verilen arada bu durumu tersine döndürmeye çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, gol yollarında yaşanan sıkıntıya çözüm üretmek için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Antalya’da yapılacak kampta hücum planları üzerinde duracak. Karaveli, skora katkılarını artırmaları için orta saha oyuncularını özel olarak çalıştıracak.

Teknik heyet de bire bir görüşeceği Batshuayi’den daha fazla verim almanın yollarını arayacak.

Orta sahaya talimat

Beşiktaş, Antalya kampında ilk olarak gol sorunlarını çözmeye çalışacak. Bu sezon birçok maçta baskılı oynamasına rağmen öne geçemeyen ve skoru artıramayan siyah-beyazlılar, ilerleyen dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybetti. Teknik heyet, hücumda daha fazla çoğalmanın yanı sıra, orta sahadaki oyunculardan daha çok gol vuruşu denemelerini, asist yapmaya çalışmaktan ziyade kaleyi düşünmelerini istedi.

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Batshuayi’nin saha içindeki yeri ve görevini değiştirmesi de muhtemel olan Karaveli’nin Teixeira’yı ileri uçta oynatmayı düşündüğü öğrenildi.