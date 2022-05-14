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Kartal'ın defansı yerlilere teslim

Beşiktaş yönetimi, İsmael’in talepleri doğrultusunda savunma hattına yeni takviyeler yapacak. Önce Serdar Saatçı ile sözleşme yenilenecek, ardından Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için masaya oturulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalın defansı yerlilere teslim
Abdülkerim bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş, Süper Lig’de kalan 2 maçı kazanmak için çalışmalarını sürdürürken, yönetim de önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien İsmael, bu konuda sık sık bir araya geliyor.

Siyah-beyazlılar yeni sezonda savunmadan forvet hattına kadar birçok değişimi yaşayacak. 3’lü savunma sistemi ile oynayan ve buna göre oyuncular transfer etmek isteyen Valerien İsmael’e çeşitli alternatifler sunuluyor. Hem Süper Lig’den hem de Avrupa’da oynayan yerli oyuncular, Kartal’ın planları arasında yer alıyor.

Öte yandan takımda bulunan isimlerden Serdar Saatçı ile de sözleşme yenilenecek. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncuyla, Valerien İsmael’in talebi doğrultusunda sözleşme imzalanacak.

Serdar bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.
Serdar bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Abdülkerim'in bonservisi yüksek

46 yaşındaki teknik adam, kendisine önerilen Abdülkerim Bardakçı’nın önceki maçlarını da izledi ve beğendi. 27 yaşındaki stoper ile ilgilenen Beşiktaş yönetimi, bu konuda Konyaspor’un fikrini sordu. Konyaspor Kulübü CEO’su Mustafa Göksu, “Abdülkerim Bardakçı için çok fazla teklif var. Abdülkerim için 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle kesinlikle ilgilenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın ise 2.5 milyon Euro gibi bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

  • Abdülkerim Bardakçı, bu sezon toplam 33 maçta forma giyerken 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun Konyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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