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Kartal'ın geleceği gençler

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz gibi gençlere, Can Bozdoğan ve Serdar Saatçı’nın katılması yüzleri güldürüyor. Güven Yalçın’ın yükselen performansı da Beşiktaş yönetimine gelecek adına derin bir nefes aldırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalın geleceği gençler
Ersin ve Rıdvan kazanılan şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşamıştı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz başlayan gençlik operasyonu bu sezon da sürerken, yönetim ve teknik heyet siyah-beyazlı takımın geleceğini emin ellerde görüyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa giden yolda kalede Ersin Destanoğlu, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz’ı görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın geleceği adına da önemli bir işe imza atmıştı. 20 yaşındaki iki futbolcu geçen seneden bu yana buldukları fırsatı çok iyi kullanarak kadroya dahil olurken, onları bu sezon yeni isimler takip ediyor. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı’nın da kadroya dahil olması ile siyah-beyazlı takımda yaş ortalaması oldukça düştü.

Bunların yanında 22 yaşındaki Güven Yalçın’ın yükselen performansı, 20 yaşındaki Can Bozdoğan’ın göz doldurması, Beşiktaş’ı gelecek adına umutlandırıyor.

Can’ın satın alma opsiyonu siyah-beyazlı kulüpte bulunuyor.

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Can Bozdogan (@canbozdogan10)'in paylaştığı bir gönderi

Değerleri yükseliyor

Beşiktaş yönetimi, bu genç oyuncuların takımdaki varlığını iki yönlü değerlendiriyor. Sportif olarak düşük maliyetle önemli mevkileri dolduran futbolcular takıma büyük katkı sağlıyor. Bunun yanında gelişime açık ve uluslararası maçlara çıkan bu oyuncuların değerleri de her geçen gün artıyor. Özellikle Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın talipleri artarken, bonservisleri de yükseliyor. Genç isimlerin uluslararası arenada, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeleri de bir avantaj olarak görülüyor.

Beşiktaş, bu oyuncuları satarsa büyük gelir etmenin, ancak satmayıp kadroda tutarsa da yaklaşık 10 sezon faydalanmanın hesaplarını yapıyor.

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