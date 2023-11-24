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Spor

Kartal'ın kanadı kırık

Beşikaş'ta milli arada takımın toparlanacağı ve eksiklerin döneceği hesap edilirken, yaşanan sakatlıklar ve ceza durumu can sıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor deplasmanına 3 kanat oyuncusu Rebic, Rashica ve Ghezzal'dan yoksun çıkacak.

14:06 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rabic cezalı, Ghezzal ve Rashica sakat.

Rabic cezalı, Ghezzal ve Rashica sakat.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Samsunspor maçı öncesinde sakatlık ve cezalı oyuncuların sıkıntısı yaşanıyor.


Bu isimlerin aynı mevkiden olması teknik direktör Rıza Çalımbay'ı düşündürüyor. Kanat bölgesinde yer alan isimler Rebic'in cezalı, Ghezzal ve Rashica'nın da sakatlanması planları bozdu. Elindeki 3 kanat oyuncusundan faydalanamayacak deneyimli çalıştırıcı, Muleka, Onur ya da Tayfur'a forma vermeyi planlıyor,


Rashica için, Kosova Milli Takımı'ndan gelen sakatlık haberi arayışlara neden oldu. Ghezzal, bireysel çalışmalara başlasa da Samsun'da olması beklenmiyor. Çalımbay'ın hazır görmesi durumunda sol kanatta Cenk'in oynaması beklense de, sakatlıktan çıkmış olması Muleka'nın şansını artırıyor. Sağda ise Onur ya da Tayfur olacak.









#Beşiktaş
#Ante Rebic
#Rachid Ghezzal
#Milot Rashica
1 saat önce
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