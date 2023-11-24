Kartal'ın kanadı kırık

Bu isimlerin aynı mevkiden olması teknik direktör Rıza Çalımbay'ı düşündürüyor. Kanat bölgesinde yer alan isimler Rebic'in cezalı, Ghezzal ve Rashica'nın da sakatlanması planları bozdu. Elindeki 3 kanat oyuncusundan faydalanamayacak deneyimli çalıştırıcı, Muleka, Onur ya da Tayfur'a forma vermeyi planlıyor,

Rashica için, Kosova Milli Takımı'ndan gelen sakatlık haberi arayışlara neden oldu. Ghezzal, bireysel çalışmalara başlasa da Samsun'da olması beklenmiyor. Çalımbay'ın hazır görmesi durumunda sol kanatta Cenk'in oynaması beklense de, sakatlıktan çıkmış olması Muleka'nın şansını artırıyor. Sağda ise Onur ya da Tayfur olacak.