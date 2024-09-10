Kartal'ın kozu hücum hattı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına gelmesi ile birlikte geçen sezonki Fernando Santos döneminden bambaşka bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı takımın en önemli bölgesi hücum hattı olarak göze çarpıyor. 10 numara bölgesine maestro olarak Rafa Silva'yı katan Beşiktaş'ta, Portekizli oyuncu adeta takımı sırtlıyor. Skor yüküne ciddi katkı yapan Rafa Silva'nın ileri uçtaki Immobile ile uyumu da dikkat çekiyor. İtalyan yıldız da şu ana kadar oynadığı 6 maçta 7 gol atarak sezona iyi bir giriş yaptı.