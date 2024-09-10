Kartal'ın kozu hücum hattı

Beşiktaş, milli ara nedeniyle takıma verilen iznin ardından hafta sonu oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi bugün top başı yapıyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına gelmesi ile birlikte geçen sezonki Fernando Santos döneminden bambaşka bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı takımın en önemli bölgesi hücum hattı olarak göze çarpıyor. 10 numara bölgesine maestro olarak Rafa Silva'yı katan Beşiktaş'ta, Portekizli oyuncu adeta takımı sırtlıyor. Skor yüküne ciddi katkı yapan Rafa Silva'nın ileri uçtaki Immobile ile uyumu da dikkat çekiyor. İtalyan yıldız da şu ana kadar oynadığı 6 maçta 7 gol atarak sezona iyi bir giriş yaptı.
Forvet bölgesi yalnızca yabancı yıldızlardan ibaret değil. Geçen sezon Beşiktaş'ın adeta parlayan tek yıldızı olan Semih Kılıçsoy, bu sezon da formda. Genç oyuncu sol önde oynarken, içeri kat ederek skor üretimine katkı yapıyor. Beşiktaş, genç oyuncusuna gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdi. Siyah-beyazlı takımın gelecek vadeden diğer yıldız adayı ise yine hücum bölgesinden Mustafa Erhan Hekimoğlu. Immobile'nin arkasında süre alarak iyi işler çıkartan Mustafa Erhan, kısa sürede A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Van Bronckhorst'un Trabzonspor önünde de en güçlü bölgesi şüphesiz hücum hattı olacak.