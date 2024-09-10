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Spor

Kartal'ın kozu hücum hattı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 6 resmi maçta toplam 21 gol atan Beşiktaş'ta, teknik direktör van Bronckhorst'un en çok güvendiği bölge hücum bölgesi. Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti, hafta sonu Trabzonspor önünde de yıldız isimlerin yanı sıra gençlerle sonuca gitmeyi planlıyor.

11:43 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, milli ara nedeniyle takıma verilen iznin ardından hafta sonu oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi bugün top başı yapıyor.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına gelmesi ile birlikte geçen sezonki Fernando Santos döneminden bambaşka bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı takımın en önemli bölgesi hücum hattı olarak göze çarpıyor. 10 numara bölgesine maestro olarak Rafa Silva'yı katan Beşiktaş'ta, Portekizli oyuncu adeta takımı sırtlıyor. Skor yüküne ciddi katkı yapan Rafa Silva'nın ileri uçtaki Immobile ile uyumu da dikkat çekiyor. İtalyan yıldız da şu ana kadar oynadığı 6 maçta 7 gol atarak sezona iyi bir giriş yaptı.


Beşiktaş'ın yeni transferleri Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile kısa sürede performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Gençlere güven tam

Forvet bölgesi yalnızca yabancı yıldızlardan ibaret değil. Geçen sezon Beşiktaş'ın adeta parlayan tek yıldızı olan Semih Kılıçsoy, bu sezon da formda. Genç oyuncu sol önde oynarken, içeri kat ederek skor üretimine katkı yapıyor. Beşiktaş, genç oyuncusuna gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdi. Siyah-beyazlı takımın gelecek vadeden diğer yıldız adayı ise yine hücum bölgesinden Mustafa Erhan Hekimoğlu. Immobile'nin arkasında süre alarak iyi işler çıkartan Mustafa Erhan, kısa sürede A Milli Takım kadrosuna davet edildi.


Van Bronckhorst'un Trabzonspor önünde de en güçlü bölgesi şüphesiz hücum hattı olacak.

Mustafa Hekimoğlu & Semih Kılıçsoy







#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Trabzonspor
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