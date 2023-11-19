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Spor

Kartal'ın önceliği 10 numara

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında yapılacak takviyelerde önceliği 10 numaraya verdi. İki başkan adayına da raporunu sunan deneyimli çalıştırıcı, hücum organizasyonlarını yönlendirecek bir ismi takıma katmak istiyor.

11:39 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ara transfer döneminde takıma takviye yapılması gereken bölgeleri belirledi. Bu konuda ekibiyle birlikte bir süredir çalışmalar yapan deneyimli teknik adam, hazırladığı raporu, 3 Aralık'ta seçilecek kulüp başkanına ve ekibine sunacak. Daha önce başkan adaylarından Serdal Adalı ile görüşen Rıza Çalımbay'ın aynı raporu diğer başkan adayı Hasan Arat'a da ilettiği ifade edildi.


Tecrübeli teknik adamın öncelikle 3 bölgeye transfer istediği belirtildi. Önceliği 10 numaraya veren Çalımbay, bu konuda siyah-beyazlı takımın hücum organizasyonunda eksikliği olduğunu tespit etti. Bazı oyuncuların direkt 10 numara olmamasına rağmen o bölgede zorunluluktan kullanıldığını gören Rıza Çalımbay, iki başkan adayından da öncelikle bu mevkiye transfer yapılmasını istedi.




Stoper ve kanat da istiyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, şu an için kadroyu tanıdığı ve diğer bölgeler için de devre arası transfer dönemine yetişecek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Tecrübeli teknik adam ve ekibinin, transfer için ince eleyip sık dokuduğu kaydedildi. Beşiktaş çalıştırıcısı, takip edilen oyuncuları yeni gelen yönetime sunacağı öğrenildi. Çalımbay, 10 numaranın ardından stoper bölgesine ve kanat bölgesine de takviye istediği, bu konuda ise listesinin hazır olduğu ifade edildi.


Takıma yeni takviye yapıldığında eldeki yabancı futbolcuların elden çıkarılmış olması gerekiyor. Yabancı oyuncu konusunda kontenjan açması gereken Beşiktaş'ta bu isimlerin de belirlendiği öğrenildi.










#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
41 dakika önce
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