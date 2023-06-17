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Spor

Kartal'ın Rebic ısrarı

Beşiktaş, daha önce temas kurduğu ve kulübü Milan'a kiralama teklifinde bulunduğu Ante Rebic için beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar, tekliflerinin olumsuz sonuçlanması durumunda yeniden Milan'ın kapısını çalacak.

09:43 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Rebic'in transferine onay verdi.

Şenol Güneş, Rebic'in transferine onay verdi.

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, ücret konusunda da temkinli davranıyor.


Yönetim, daha önce temas kurduğu kanat oyuncusu Ante Rebic için Milan'a yeni teklifini iletti. Kartal, Hırvat futbolcuyu kiralamak için italyan ekibiyle temasa geçmişti.


Milan yönetiminin Rebic ile ilgili ilk planının ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Oyuncuya Almanya'dan da teklifler olduğu öğrenilirken, Rebic'in durumunun netleşmesi bekleniyor.


Şenol Güneş istiyor

Siyah-beyazlılar, Rebic için tekliflerinin olumsuz sonuçlanması durumunda yeni bir teklifle devreye girecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in Rebic'i takımında görmek istediği belirtildi.


Hırvat oyuncu, bu sezon 31 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Milan formasıyla toplam 123 karşılaşmada görev yapan Rebic, 29 kez fileleri sarsarken 17'de gol pası verdi. Hırvat oyuncu milli takımdaki 42 maçta ise 3 kez gol sevinci yaşadı.





#Beşiktaş
#Ante Rebic
#Milan
8 dakika önce
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