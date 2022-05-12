Spor Kartalın rotası Milan Djuric
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Kartal'ın rotası Milan Djuric

Beşiktaş, yeni sezona yeni golcüsüyle girecek. Siyah-beyazlıların, Batshuayi’nin yerine düşündüğü en ciddi adaylardan birisi, İtalya Serie A ekibi Salernitana’da forma giyen Milan Djuric. Boşnak futbolcunun en cazip yanı ise bonservisinin elinde olması.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalın rotası Milan Djuric
Djuric'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Bu sezon forvet hattından istediği verimi alamayan ve kiralık Batshuayi ile yeni sözleşme yapmak istemeyen Beşiktaş, İtalya’da Salernitana forması giyen Milan Djuric’le ilgileniyor.

Tutto Mercato sitesi, siyah-beyazlı takımın Salernitana ile sözleşmesi sene sonunda bitecek Boşnak futbolcuyu renklerine bağlamak istediğini duyurdu. Bosna Hersek Milli Takımı’nın da formasını giyen oyuncunun, Beşiktaş’a en cazip gelen yanı ise bonservisinin elinde olması.

1.99’luk boyuyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 31 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Üç aday daha var

Beşiktaş’ın forvet adayları sadece Djuric ile sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, bilindiği gibi Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth ile de ilgileniyor. Norveçli golcünün menajerinin İstanbul’a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

İngiliz ekibi Liverpool’daki sözleşmesi sona erecek Divock Origi’ye de teklif götüren Beşiktaş’ın, oyuncudan “Önceliğim Premier Lig” yanıtı aldığı ifade edildi.

ABD MLS ekiplerinden New England’da forma giyen Polonyalı oyuncu Adam Buksa da en ciddi adaylar arasında. 25 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.

Kartal'da forvet için Buksa sesleri
SPOR
Kartal'da forvet için Buksa sesleri

Beşiktaş için Avrupa hayalleri sona erdi
SPOR
Beşiktaş için Avrupa hayalleri sona erdi


Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiyadan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor
Su tutma hazırlığı devam ediyor

Su tutma hazırlığı devam ediyor

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.
Marketteki köpeğe tekme attı

Marketteki köpeğe tekme attı

Kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı.

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Maaşlar 7 ile 8 bin liradan başlıyor

​İran sınırına duvar örme çalışmalarına hız verildi.

​İlan sitelerinde biri artırınca hepsi artırdı.

​FETÖ, sahte aday numarası ile sızmış.

​ABD'nin Florida eyaletine ilginç olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.