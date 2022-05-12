Kartal'ın rotası Milan Djuric

Bu sezon forvet hattından istediği verimi alamayan ve kiralık Batshuayi ile yeni sözleşme yapmak istemeyen Beşiktaş, İtalya’da Salernitana forması giyen Milan Djuric’le ilgileniyor.

Tutto Mercato sitesi, siyah-beyazlı takımın Salernitana ile sözleşmesi sene sonunda bitecek Boşnak futbolcuyu renklerine bağlamak istediğini duyurdu. Bosna Hersek Milli Takımı’nın da formasını giyen oyuncunun, Beşiktaş’a en cazip gelen yanı ise bonservisinin elinde olması.

1.99’luk boyuyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 31 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Üç aday daha var

Beşiktaş’ın forvet adayları sadece Djuric ile sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, bilindiği gibi Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth ile de ilgileniyor. Norveçli golcünün menajerinin İstanbul’a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

REKLAM

İngiliz ekibi Liverpool’daki sözleşmesi sona erecek Divock Origi’ye de teklif götüren Beşiktaş’ın, oyuncudan “Önceliğim Premier Lig” yanıtı aldığı ifade edildi.

ABD MLS ekiplerinden New England’da forma giyen Polonyalı oyuncu Adam Buksa da en ciddi adaylar arasında. 25 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.

SPOR Kartal'da forvet için Buksa sesleri

SPOR Beşiktaş için Avrupa hayalleri sona erdi



