Kartal'ın son fırsatı

Beşiktaş ilk maçta Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olmuştu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takımın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'na 1-1'lik Club Brugge beraberliği ile başlayan Beşiktaş, ardından sahasında Lugano'ya 3-2, deplasmanda ise Bodo/Glimt'e ise 3-1 yenildi. Beşiktaş, 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 3 maç sonrasında topladığı 4 puanla 1. sırada bulunuyor.
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Aboubakar'ın Bodo/ Glimt mücadelesinde oynaması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.
Sakatlıkları süren Amartey, Colley ve Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.