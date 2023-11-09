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Spor

Kartal'ın son fırsatı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Geride kalan 3 maçta 1 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerse gruptan çıkma şansını sürdürecek, kaybederse Avrupa'ya veda edecek.

09:41 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş ilk maçta Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş ilk maçta Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.


Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takımın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'na 1-1'lik Club Brugge beraberliği ile başlayan Beşiktaş, ardından sahasında Lugano'ya 3-2, deplasmanda ise Bodo/Glimt'e ise 3-1 yenildi. Beşiktaş, 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 3 maç sonrasında topladığı 4 puanla 1. sırada bulunuyor.



Aboubakar iki hafta sonra

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Aboubakar'ın Bodo/ Glimt mücadelesinde oynaması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.


Sakatlıkları süren Amartey, Colley ve Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.





#UEFA
#Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Bodo Glimt
42 dakika önce
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