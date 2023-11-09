Kartal'ın son fırsatı

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takımın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'na 1-1'lik Club Brugge beraberliği ile başlayan Beşiktaş, ardından sahasında Lugano'ya 3-2, deplasmanda ise Bodo/Glimt'e ise 3-1 yenildi. Beşiktaş, 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 3 maç sonrasında topladığı 4 puanla 1. sırada bulunuyor.