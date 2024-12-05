Kartal'ın umudu yıldızları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız isimlerde olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 gol sevinci yaşayan Ciro Immobile, siyah-beyazlıların en büyük gol umudu olacak. Siyah-beyazlı takımın bir diğer beklentisi ise sezona çok iyi bir giriş yapan ancak sonradan düşüşe geçen Rafa Silva olacak. Immobile ligde 9, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da 2'şer gole imza attı. Bu sezon Beşiktaş'ın ligde kaydettiği 22 golün 9'unda İtalyan yıldızın imzası var. 34 yaşındaki forvet, gol krallığında zirvede yer alıyor.





Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'de tüm hücum planını, topu ceza sahasında Immobile ile buluşturmak üzerine yapıyor. Siyah-beyazlılarda en çok skor üreten isim olan Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Ernest Muçi 3'er gole imza attı.

Rafa Silva





Rafa Silva bekleniyor





Beşiktaş'ın derbide büyük beklenti içinde olduğu bir başka yıldız isimse Rafa Silva. Teknik heyet ve taraftarlar 31 yaşındaki yıldızın sezon başındaki gibi etkili bir görüntü sergilemesini bekliyor. Rafa Silva, sezona iyi başlasa da son karşılaşmalarda ağları havalandıramıyor. Hatayspor maçını da boş geçen Rafa Silva'nın, ligdeki gol hasreti 5 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, en son 9. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımına gol katkısı vermişti. Bu sezon Samsunspor ve Antalyaspor ile oynanan ilk 2 maçta gol atan Portekizli yıldız futbolcu, son 11 maçta ise sadece 1 gol bulabildi. Rafa Silva, Avrupa'daki maçlarda ise 2 gol ve 3 asiste imza attı.























